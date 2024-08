36 tatuagens da justiça e a deusa da justiça (e seus significados)

Um símbolo de justiça pode ser uma única balança, uma mulher segurando uma espada, com os olhos vendados e / ou carregando uma balança. Cada elemento que representa um símbolo de justiça tem sua própria tonalidade e significado. Vamos dar uma olhada no que cada um simboliza para que você possa encontrar um desenho de tatuagem que definirá sua personalidade justa.

Libra apresenta equilíbrio em suas várias interpretações - pode-se dizer em diferentes aspectos da vida - como algo certo. Pode ser equilíbrio emocional, profissional ou físico. Sua função é estabelecer a igualdade entre os dois elementos e pôr fim ao conflito entre as partes. Portanto, se você está pensando em uma tatuagem em escala, saiba que sua tatuagem dirá que você está tentando manter o equilíbrio em sua vida.

Uma mulher com os olhos vendados, geralmente vestindo uma túnica, representa um símbolo de justiça cega. Não vamos esquecer que ela costuma segurar em uma das mãos uma balança, simbolizando o equilíbrio, e na outra - uma espada, a fim de cumprir sua sentença e restaurar o equilíbrio perdido. Esta imagem é um retrato da deusa Themis, a deusa da justiça. Aqueles que usam essas tatuagens são considerados tomadores de decisão imparciais.

Uma venda que cobre os olhos significa que a justiça é cega, mas a venda nem sempre está presente e, neste caso, significa que a justiça não é tão cega quanto se poderia pensar.

A espada também é um símbolo de justiça. Algumas imagens mostram uma espada invertida, enquanto outras mostram um leão, o que significa que a justiça vem com força.

Também podemos ver o "olho da justiça" como um símbolo de justiça. As pessoas que usam esse desenho tatuado no corpo transmitem a mensagem do olho que tudo vê, o olhar atento que garante paz e tranquilidade para as pessoas.

Essas tatuagens estão se tornando cada vez mais inovadoras e cada vez mais pessoas as colocam em seus corpos. A escala fica bem na parte superior das costas, pois o design se encaixa perfeitamente nela, mas você também pode optar pelo peito ou pulso. Por outro lado, a imagem da deusa Themis pode ser colocada em um local mais extenso, por exemplo, no ombro, no peito ou nas costas.

Por que as tatuagens da justiça e da deusa da justiça são populares?

As tatuagens que apresentam o tema da justiça e a deusa da justiça são populares devido aos profundos significados simbólicos que carregam, bem como às associações históricas e culturais a elas associadas.

Simbolismo da justiça: A ideia de justiça é um dos valores fundamentais em muitas sociedades. Uma tatuagem de balança ou outros símbolos de justiça pode ser uma forma de expressar uma crença na justiça, bem como um desejo por ela em sua vida. Associações com lei e justiça: Nas imagens da deusa da justiça, como a Justiça, as tatuagens podem simbolizar o respeito à lei, o cumprimento das regras e a crença na necessidade de cumprimento das normas legais. Significado histórico: Imagens magníficas da deusa da justiça, como Maya, Themis ou Astraea, têm raízes profundas na história e na cultura de muitos povos. Tatuagens com suas imagens podem ser uma forma de mostrar respeito ao patrimônio histórico e às tradições culturais. Estética e estilo: Imagens da justiça e da deusa da justiça podem ser representadas em formas bonitas e esteticamente agradáveis, tornando-as populares entre os amantes de tatuagens como obras de arte. Valores e crenças pessoais: Para muitas pessoas, as tatuagens de justiça podem ser uma forma de expressar suas crenças pessoais, crença na verdade e honestidade e desejo de justiça no mundo.

Assim, as tatuagens dedicadas à justiça e à deusa da justiça são populares devido aos seus profundos significados simbólicos, beleza e capacidade de expressar crenças e valores pessoais.