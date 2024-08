29 tatuagens de código de barras (e o que elas significam)

Um código de barras é um sistema de controle controlado por um scanner óptico capaz de ler uma série de linhas verticais em uma etiqueta. O sistema foi usado pela primeira vez na década de 1950 e foi inventado com o objetivo de aumentar a eficiência da produção.

O significado de uma tatuagem de código de barras

Há alguns anos, a tatuagem com código de barras se tornou moda. Muitos foram seduzidos por esse vício popular. No início era um símbolo de identidade, mas para muitos também foi uma espécie de protesto contra o consumismo, uma crítica contundente à sociedade de consumo em que vivemos, onde somos todos, produtos comerciais e onde tudo tem um preço. Outros simplesmente acreditam que este é um ato de rebelião e ilegalidade contra a sociedade em que vivemos.

Na série de sucesso de 2000 "Dark Angel", criada por James Cameron, a protagonista fez uma tatuagem de código de barras na nuca porque era um "produto" genético criado para ser um soldado. Na época, isso contribuiu para o crescimento desse tipo de tatuagem.

O símbolo em questão é muito simples. É uma série de linhas verticais paralelas de tamanhos e distâncias variados. Existem números e / ou letras na parte inferior. Normalmente usamos este espaço para colocar itens que representam algo importante na vida de uma pessoa tatuada.

Evolução tecnológica

Hoje em dia, embora as tatuagens com código de barras continuem sendo procuradas, as tatuagens com código QR são as mais populares. É uma nova forma de registrar ou identificar coisas com um aplicativo específico em dispositivos móveis.

Popularidade das tatuagens de código de barras

As tatuagens de código de barras são um tipo de tatuagem único e altamente popular que conquistou a imaginação das pessoas nos últimos anos. Este estilo de tatuagem tem um significado simbólico e pode ter diferentes interpretações dependendo do contexto e das preferências pessoais de quem o usa. Aqui estão algumas das razões pelas quais as tatuagens de código de barras se tornaram tão populares:

Exclusividade e estilo: As tatuagens de código de barras têm um design elegante e moderno que pode ser exclusivo para cada indivíduo. Esse tipo de tatuagem pode ser feito em diversos estilos e variações, o que a torna popular entre os amantes de tatuagens. Simbolismo e significado: Os códigos de barras são comumente associados à sociedade de consumo e à produção em massa, o que pode refletir uma crítica à cultura de consumo ou ser um símbolo de individualidade na sociedade de massa. Esta pode ser uma forma de expressar sua singularidade e independência. Histórias pessoais e memoriais: Para algumas pessoas, uma tatuagem de código de barras pode ser uma forma de comemorar datas, nomes ou eventos importantes em suas vidas, associando-os a produtos de consumo. Esta pode ser uma forma de homenagear a memória de uma pessoa ou evento. Brincadeira e humor: Algumas pessoas escolhem uma tatuagem de código de barras como forma de destacar sua originalidade e senso de humor. Esse estilo de tatuagem pode ser abstrato e misterioso, o que chama a atenção e desperta interesse. Design técnico: As tatuagens de código de barras exigem excelente habilidade e execução técnica para criar um efeito realista. Isso pode ser um desafio para tatuadores e atraente para pessoas que valorizam o trabalho artesanal e o profissionalismo.

As tatuagens de código de barras podem ter diferentes significados e interpretações para diferentes pessoas e continuam a crescer em popularidade devido à sua singularidade e significado simbólico.

Idéias para tatuagem

Essas tatuagens são simples: basta desenhar linhas nítidas, geralmente pretas, para formá-las. No entanto, algumas pessoas podem adicionar alguns detalhes, como uma pequena cor ou pequenas figuras (estrelas, corações ...), mesmo negativos, no próprio código. Não é necessário ter uma grande técnica para atingir esse padrão - mas é importante que as linhas não fiquem muito próximas, pois com o tempo a tatuagem pode perder seu desenho original.

Quando se trata das partes do corpo mais comumente usadas, não deve ser surpresa que a nuca seja a mais popular, mas os pulsos também são muito procurados.