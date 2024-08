170 tatuagens de estrelas (e seus significados): 19 tipos

As estrelas estão entre os símbolos mais antigos de muitas culturas, religiões e sistemas de crenças em nosso mundo, tornando esta imagem uma das mais poderosas do mundo. Esses significados também podem ser pessoais: por exemplo, você pode querer fazer uma tatuagem de estrela para simbolizar um objetivo específico que está tentando alcançar ou algo que alcançou.

As estrelas costumam ser combinadas com outras imagens e símbolos para realçar o significado de uma tatuagem individual e criar um design mais complexo e interessante. As tatuagens de estrelas também podem ser desenhadas em um estilo que represente uma cultura específica, relacionando a imagem a uma época, lugar ou cultura específicos. Qualquer que seja o design de tatuagem de estrela que você escolher, você pode ter certeza de que será especial e único!

História das tatuagens de estrelas

As tatuagens de estrelas têm uma história antiga e interessante que se estende por muitas culturas e épocas. Em diferentes culturas, a estrela simbolizou diversos conceitos como orientação, proteção, iluminação espiritual, sabedoria e até boa sorte. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre a história das tatuagens da estrela:

Antigo Egito: A estrela era um símbolo da divindade e da iluminação espiritual. Os egípcios usavam a estrela como símbolo de proteção contra o mal e como lembrete do caminho espiritual. Gregos e romanos antigos: A estrela estava associada a deuses e heróis. Por exemplo, a estrela de cinco pontas, ou pentagrama, era um símbolo da deusa Atena. China: Na cultura chinesa, a estrela estava associada ao destino e à sorte. As tatuagens de estrelas são populares entre as pessoas que acreditam na astrologia. Tatuagens de estrelas na cultura moderna: Com o advento das tatuagens na cultura ocidental, a estrela tornou-se um motivo popular. Muitas vezes está associado a sonhos, esperanças e desejos. Essas tatuagens podem ter diferentes estilos e significados dependendo do design e do contexto.

As tatuagens de estrelas podem ser feitas em uma variedade de estilos, desde simples e minimalistas até complexos e coloridos. Eles podem ter significados diferentes para pessoas diferentes, refletindo suas crenças, sonhos e trajetória de vida.

O significado da tatuagem de estrela

Em geral, a maioria dos designs de estrelas mais populares terá os seguintes significados:

Desejo

Realização

Sucesso

Boa sorte

singularidade

Desafio

Equilíbrio

Individualidade

Sobrevivendo ao câncer de mama

Membro da Marinha ou Guarda Costeira

Entusiasta de videogame

Transformação religiosa / fé

Variações de desenhos de estrelas

1. Tatuagem de estrela pequena

Uma pequena tatuagem de estrela pode fazer muito sentido - afinal, a estrela é um dos símbolos mais importantes de culturas e religiões do mundo! Adicionar efeitos brilhantes pode mostrar sua personalidade extravagante ou mostrar que você fez algo importante ou significativo em sua vida.

2. Tatuagem de uma estrela cadente ou cometa.

Estrelas cadentes ou cometas, para dizer o certo, costumam ser símbolos de boa sorte. É por isso que um desenho de tatuagem de estrela pode ser um sinal de sua sorte.

3. Tatuagem do sol e das estrelas filipinas (três estrelas e um sol).

Esta imagem, que aparece na bandeira das Filipinas, é uma tatuagem popular entre pessoas de ascendência ou herança filipina ... Nesta imagem, o sol tem oito raios, cada um representando uma província nas Filipinas e cada uma das três estrelas representando um dos três principais grupos de ilhas nas Filipinas.

4. Tatuagem em forma de estrela celta.

Como as tatuagens de estrelas tribais, as tatuagens de estrelas celtas são uma mistura de dois elementos clássicos de tatuagem - estrelas e estilo celta - em um único design grande. Com uma tatuagem de estrela de inspiração celta, você pode representar sua herança ou destacar o significado de interconexão e infinito com uma trama especial de inspiração celta.

5. Tatuagem estrela do mar vermelha e preta.

Uma das tatuagens coloridas de estrelas mais comuns é aquela com estrela vermelha e preta , que é muito popular entre a Marinha e a Guarda Costeira dos EUA. Este design especial de estrela combina a forma de estrela de cinco pontas da bandeira dos EUA com as cores alternadas de bússola em preto e vermelho encontradas nas cartas náuticas. Esta tatuagem de estrela também simboliza a volta para casa do marinheiro desaparecido.

6. Estrela rosa tatuagem.

A tatuagem de estrela rosa muitas vezes simboliza a luta de uma pessoa contra o câncer de mama e é uma ótima alternativa para a tatuagem de fita rosa tradicional. Claro, quando alternada com o preto, no estilo de uma tatuagem de estrela do mar, a estrela rosa quase se torna "punk rock" ou símbolo "alternativo" da batalha contra o câncer de mama, dando à tatuagem de estrela um toque único. Projeto.

7. Tatuagem com uma estrela roxa.

Uma tatuagem de estrela roxa é uma forma de representar sua personalidade por meio da cor e do simbolismo natural da estrela. O roxo é uma combinação da energia feroz do vermelho e da estabilidade calma do azul; Assim, o roxo representa um equilíbrio de elementos e emoções. Este pode não ser o estado natural da maioria das pessoas, mas a estrela personifica principalmente desejos e aspirações. É por isso que o simbolismo combinado do equilíbrio do roxo e do desejo natural da estrela torna este projeto a tatuagem perfeita para quem procura paz de espírito e equilíbrio.

8. Estrelas de tatuagem e zebra.

No simbolismo animal, a zebra incorpora equilíbrio, individualidade e liberdade. Suas cicatrizes permitem que ele se esconda na grama alta das planícies africanas, escondendo-se dos predadores e protegendo o animal. Aqueles que desejam combinar o poderoso simbolismo deste animal com o igualmente poderoso simbolismo da estrela podem fazer isso de várias maneiras.

9. Tatuagem de borboleta e estrela

As borboletas são freqüentemente vistas como símbolos de renascimento; portanto, a associação desses insetos em metamorfose com as estrelas pode criar uma imagem única que irá simbolizar tanto o renascimento quanto a busca de certos objetivos representados pelas estrelas.

10. Tatuagens de estrelas e nuvens.

Nuvens simbolizam coisas diferentes. в diferente culturas e mitologias. Por exemplo, na mitologia grega e romana, as nuvens eram o lar dos deuses, e muitas pessoas hoje acreditam que as nuvens simbolizam o fracasso ou perigo iminente. No entanto, dependendo do que você deseja que as nuvens representem, suas tatuagens de estrelas e nuvens terão muitos significados diferentes. Por exemplo, um desenho que mostra estrelas em um céu cheio de nuvens de tempestade mostrará que você passou por momentos difíceis para atingir seus objetivos. Outro desenho, que apresenta estrelas amarelas brilhantes em um campo de nuvens brancas, significaria que aqueles que você perdeu estão em um mundo melhor.

11. Flor e estrela de tatuagem.

As flores podem simbolizar crescimento e desenvolvimento; é por isso que incorporar esta imagem em um desenho de tatuagem de estrela é uma ótima maneira de adicionar um nível de significado. As estrelas costumam ser usadas para representar objetivos e aspirações, portanto, a combinação dos dois pode refletir o crescimento pessoal que você alcançou em relação aos seus objetivos. Por exemplo, lírios representam fertilidade nas antigas culturas grega e egípcia ; É por isso que o desenho de um lírio e uma estrela pode representar uma mulher e seu filho.

12. Tatuagem de caveira e estrela

Esta tatuagem pode simbolizar a superação da morte ou a superação do trauma, já que o crânio muitas vezes simboliza a morte e a estrela simboliza a realização de uma tarefa difícil. Outro desenho pode mostrar a famosa bandeira pirata, representando uma caveira sobre uma estrela em estilo náutico: pode revelar a dualidade de forças que governam nossas vidas: o desejo de liberdade ou a realização do que se espera de nós.

13. Tatuagem de fada e estrela

Esta tatuagem de estrela pode ser bastante feminina e muitas vezes mostra a imaginação do usuário ou o desejo por uma realidade melhor. Uma fada em potencial e o desenho de uma estrela poderiam representar uma fada sentada em uma lua crescente com estrelas cintilantes na frente dela: o fato de que a fada anseia por algo mais pode ser visto em seu rosto abaixado, e as estrelas simbolizam seu sonho do futuro . Outro desenho de tatuagem mais fantástico é uma fada voando entre as estrelas para mostrar que você acredita em si mesmo e no seu progresso em direção aos seus objetivos.

14. Tatuagem de coração e estrela

Uma tatuagem de coração e estrela é uma declaração particularmente engraçada, positiva e encantadora para o mundo: a vida é bela e você vê o melhor nas coisas e nas pessoas!

15. Tatuagem com estrela e lisa.

Adicionar estrelas a uma tatuagem de videira pode adicionar significado e interesse visual a ela. Existem várias maneiras de adicionar estrelas a um projeto de planta trepadeira; por exemplo, em vez de folhas ou flores, você pode colocar estrelas na planta: isso pode indicar os objetivos que você alcançou. Esta tatuagem pode ser atualizada ao longo dos anos para refletir todo o seu progresso!

16. Estrela e dados de tatuagem.

Os dados podem simbolizar apostas, risco e sorte. ... Uma tatuagem de dados ao lado de uma estrela do mar pode ser um design típico na cultura marítima: muitos marinheiros, piratas e oficiais da marinha jogavam dados e outros jogos de azar para passar o tempo em longas viagens.

17. Tatuagem de cruz e estrela

Fazer uma tatuagem com uma cruz e uma estrela pode ser uma ótima maneira de lembrar um ente querido que você perdeu e indicar sua fé de que um dia você se reunirá (como a imagem cristã da cruz). Uma maneira de personalizar esta tatuagem é adicionar as iniciais de cada pessoa ou data de nascimento dentro ou ao redor da estrela, ou colocar uma mensagem como "Descanse em Paz" escrita sob a cruz.

18. Estrela de David tatuagem

Estrela de Davi - um símbolo importante do judaísmo. Na Alemanha nazista, os judeus eram obrigados a usar este símbolo costurado em suas roupas para que pudessem ser identificados a qualquer momento. Esta é a tatuagem perfeita para quem quer mostrar sua fé judaica. Pode ser facilmente personalizado para mostrar sua fé pessoal e o conteúdo de suas crenças. Por exemplo, uma tatuagem de estrela de David única pode ser uma letra hebraica ou uma palavra curta dentro de uma estrela. Pode ser uma palavra ou ideia importante para você, ou as iniciais de alguém que você perdeu.

19. Estrela flamejante tatuagem

O fogo pode indicar agressão, raiva, desejo, transformação e mudança, assim como seu desejo de atingir seus objetivos a qualquer custo. A combinação de estrelas e chamas em um desenho de tatuagem pode demonstrar que você alcançou seu próprio sucesso, ou que passou pela chama da vida e está ainda mais forte do que antes.