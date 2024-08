Anjo número 48 - numerologia angelical. O segredo do anjo número 48.

Anjo número 48

O anjo número 48 é composto por uma combinação das energias e atributos dos números 4 e 8. O anjo número quatro carrega os valores de honestidade e verdade, conquista e sucesso, valores realistas, trabalho duro e determinação, trabalho duro e praticidade, bem como construir uma base sólida para o seu futuro, para o seu futuro e para os outros. O número 4 também se refere às nossas paixões e ao que nos leva a agir. Por outro lado, o anjo número 8 ressoa com a ciência através da experiência de vida, confiabilidade e independência, sabedoria e força interior, a realização de prosperidade e riqueza através da lei da atração, Karma - a lei espiritual universal no Universo - causa e efeito. , dar e receber.

O anjo número 48 carrega uma mensagem de seus anjos de que um ciclo ou estágio em sua vida está chegando ao fim. No entanto, em breve você será recompensado por seu trabalho duro. Não tenha medo de falta ou perda de qualquer tipo, pois o fim que se aproxima anuncia um novo começo e maiores oportunidades e oportunidades. Seus sucessos e conquistas trarão bênçãos e recompensarão você de várias maneiras.

O anjo número 48 pode sugerir que os anjos da prosperidade estão ao seu redor e o acompanharão enquanto você passa pelas próximas mudanças positivas em sua vida. Os anjos estão pedindo para você afastar os medos sobre sua situação financeira e transformá-los em energias de luz. Você não tem nada a temer porque tudo que você precisa será fornecido para você.

O número 48 carrega a mensagem de que a determinação e o trabalho duro que você colocou em viver sua vida do seu jeito, de acordo com suas crenças e convicções, o sincronizou completamente com sua missão espiritual e o propósito de Deus na vida. Assim, sua vida fluirá em abundância e prosperidade enquanto você continuar e continuar no caminho escolhido. Confie no apoio angélico e na orientação que eles lhe dão através da qual eles o guiam. Lembre-se de que muitas vezes você os sentirá instintivamente.

O anjo número 48 também se refere ao número 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namastê. A luz em mim se curva à luz em você.