Anjo número 15 - Numerologia. A mensagem angélica está escondida no número 15.

Anjo número 15

através Não. 15 os anjos estão lhe enviando uma mensagem que sinaliza que suas ideias e pensamentos estão guiando você para as mudanças necessárias em sua vida. Seus anjos estão chamando você para fazer escolhas de vida boas e positivas. Os anjos irão guiá-lo e apoiá-lo durante todo o processo de fazer essas mudanças muito importantes. No final, não se preocupe com essas grandes mudanças. Você descobrirá rapidamente que eles serão de grande benefício não apenas para você, mas também para os outros. Você gradualmente deixará de lado seus velhos maus hábitos e limitações, um por um, abrindo espaço para que algo novo entre em sua vida.

Anjo número 15 é uma mistura de vibrações do número 1 e do número 5. A unidade simboliza novos começos, conquistas, atividade, sucesso, assertividade, perseverança. Os Cinco Angélicos, por outro lado, sugerem a energia da motivação adaptativa, grande mudança, adaptação à situação, grande mudança, versatilidade, idealismo, aceitação das escolhas de vida e desenvoltura. Esse número também o incentiva a fazer as coisas do seu jeito, de uma maneira única e específica. Não mude seu comportamento sob a influência da opinião de outra pessoa, se isso não ofender ninguém. Os números 1 e 5 juntos formam a vibração do número 15, que irradia a energia do amor, criatividade, independência, ensinando aos outros e se relaciona com a sensibilidade às energias espirituais mais elevadas. O número 15 também pode se referir ao anjo número 6 (1 + 5 = 6).

O anjo número 15 também carrega a mensagem de que seus pensamentos e ações devem sempre estar focados em seus objetivos e aspirações. Isso o ajudará a atrair para sua vida não apenas seus desejos materiais, mas também permitirá que você crie seus ideais espirituais mais elevados. Use a visualização e as afirmações positivas para ter uma compreensão clara do assunto, antecipando o funcionamento da lei da atração.

Ao mostrar o número 15, os Anjos também querem lhe dar um sinal para começar a usar sua intuição e perseverança (que você provavelmente terá se vir esse número com frequência) ao tomar decisões que afetam seu caminho de vida e prosperidade. Esse número lembra que só você conhece os verdadeiros desejos em seu coração. Você tem talento, conhecimento interior e sabedoria, e habilidades que lhe permitem alcançar tudo o que deseja e se esforça.

Por favor, compartilhe comigo sua experiência com números comuns. Namastê.