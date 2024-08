Esta desintoxicação pós-verão é a reinicialização que sua pele precisa para o outono

Embora o verão tecnicamente dure até o final de setembro, convenhamos, todo mundo está se despedindo não oficialmente da temporada após o Dia do Trabalho. No topo da lista de tarefas para a preparação para o outono? Dê à nossa pele um pouco do amor necessário após a temporada de indulgência do verão. Considere: falhas frequentes em piscinas com cloro, três meses de tudo rosa e talvez até demais banho de sol. Embora estejamos de boa fé protetor solar aplicado durante todo o verão, coisas como poros entupidos, pele seca, danos causados ​​pelo sol e lábios rachados costumam ser uma preocupação até o final de agosto. Felizmente, tudo o que é preciso para redefinir sua tez são algumas mudanças em sua rotina atual de cuidados com a pele no verão. Precisa de um pouco de orientação? Continue lendo para obter dicas sobre como limpar a pele após o verão.

Limpeza profunda dos poros

Depois de meses de clima quente e úmido, você provavelmente notou suor, sujeira e óleo se acumulando na superfície de sua pele. Seu suor, misturado com maquiagem e poluição, pode prejudicar seu rosto e causar poros entupidos. Para melhorar a aparência dos poros e prevenir as erupções, limpe o rosto com uma máscara purificante. Uma das nossas favoritas é a máscara de limpeza de poros profundos Rare Earth da Kiehl, que é formulada com argila branca da Amazônia para ajudar a purificar a pele, remover impurezas, reduzir a produção de sebo e fechar visivelmente os poros.

Hidratar, hidratar, hidratar

Sério, estamos falando sério. Estamos falando de cremes noturnos, cremes diurnos, cremes SPF, óleos, cremes corporais... quanto mais, melhor. Cloro, água salgada e raios ultravioleta podem ressecar a pele, portanto, não tenha medo de aplicar um hidratante. O Creme Hidratante CeraVe tem uma textura rica, mas não oleosa, e é infundido com ingredientes benéficos, como ácido hialurônico hidratante e ceramidas, para ajudar a reparar e manter a barreira natural da pele. Também pode ser usado no rosto e no corpo.

Reparando qualquer dano solar existente

Quando o brilho do verão começar a desaparecer, você poderá começar a notar alguns sinais de danos causados ​​pelo sol - pense em novas sardas, manchas escuras ou tom de pele irregular. Infelizmente, você não pode reverter os danos causados ​​pelos raios UV (por isso é tão importante aplicar protetor solar diariamente), mas pode ajudar a minimizar os sinais visíveis de danos causados ​​pelo sol na superfície da pele com um soro de vitamina C como La Roche. -Posay 10% Pure Vitamin C Facial Serum Uniformiza o tom e a textura da pele, deixando-a macia e hidratada.

Use antioxidantes e protetor solar

Os danos causados ​​pelo sol podem ocorrer durante todo o ano, mesmo no outono e no inverno, portanto, não pule o protetor solar. Confira La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 para proteção máxima e é adequado para todos os tipos de pele, incluindo sensível. Para proteção adicional contra agressores ambientais e minimizando os sinais visíveis de envelhecimento, combine seu protetor solar com um soro rico em antioxidantes, como SkinCeuticals CE Ferulic.

Esfolie sua pele

A esfoliação é sempre importante, mas especialmente necessária quando você está tentando redefinir sua pele após uma longa temporada de suor. Um dos nossos favoritos são as almofadas de renovação da pele ZO Skin Health. É um esfoliante químico que remove as células mortas da superfície da pele, reduz o excesso de oleosidade enquanto acalma e suaviza a pele. Para o corpo, experimente o Gentle Exfoliating Body Scrub da Kiehl's. Esta agradável esfoliação corporal remove eficazmente as células mortas da superfície da pele sem ressecá-la. Com partículas esfoliantes de caroço de damasco e emolientes, a pele fica macia e suave.

Mimar-se

Combata os lábios secos incorporando um esfoliante labial à sua rotina para ajudar a se livrar da pele seca e escamosa dos lábios e prepará-los para uma hidratação adicional. Depois de esfoliar os lábios, dê a eles a umidade necessária com um protetor labial nutritivo, bastão, cor (o que você preferir) que inclua ingredientes como vitamina E, óleos ou aloe vera. Por exemplo, experimente o Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm da Lancôme, formulado com vitamina E, mel de acácia, cera de abelha e óleo de semente de rosa mosqueta para reduzir a aparência de linhas finas e rugas ao redor dos lábios, deixando-os macios, hidratados e preenchidos.